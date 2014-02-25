За оперативними даними Міністерства інфраструктури України, на ранок 25 лютого канали Керч-Єні-Кале та гирло «Бистре» закриті для руху суден через сильний вітер і великі хвилі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінінфраструктури.

Разом з тим, відкриті для руху суден Бузько-Дніпровсько-Лиманський і Херсонський морські канали.

Водночас, транспортно-дорожній комплекс працює у звичайному режимі. Доставка пошти в населені пункти проводиться вчасно.

На автомобільних дорогах чергує 61 одиниця техніки та 97 шляховиків. Проїзд дорогами загального користування забезпечено.

Аеропорти та морські порти працюють у штатному режимі.