"Укрзалізниця" спрямує на ремонт інфраструктури 3 млрд грн

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, фінансування з держбюджету на ці цілі "Укрзалізниця" не отримала.

Зокрема, залізничники планують капітально відремонтувати 341,4 км колії, здійснити середній ремонт 571,3 км шляху, провести комплексно-оздоровчий ремонт 365 км шляху.

Крім того, "Укрзалізниця" планує реконструювати 325,7 км магістралей з укладанням подовжених рейок безстикової колії, реконструювати 155 комплектів стрілочних переводів, провести заміну 115 комплектів на нові, а також піддати середнього ремонту 422 комплекти.

Також планується обладнати автоматичною світлофорною сигналізацією вісім переїздів з автобусним рухом і виконати капітальний ремонт 90 переїздів.

В "Укрзалізниці" зазначають, що для забезпечення стабільного стану інфраструктури колійного господарства щорічно необхідно виконувати близько 800 км модернізації та 1000 км капітального ремонту колії.

При цьому щорічна потреба фінансування колійної інфраструктури залізниць складає близько 6,8 млрд грн.

Найбільшу проблему становлять прострочені терміни капітальних ремонтів залізничної інфраструктури, від стану якої залежить швидкість і безпеку руху поїздів.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з метою підвищення пропускної здатності і прискорення руху поїздів планує в 2014 році за свій рахунок модернізацію колій на основних напрямках вантажних і пасажирських перевезень.

Зокрема, залізниці мають намір в 2014 році модернізувати колії на таких напрямках: Миронівка - П'ятихатки - Чаплине - Ясинувата, Дебальцеве - Вільхова, Микитівка - Дебальцеве - Чорнухине, Вуглегірськ - Маріуполь, Стрий - Батєво, Лозова - Севастополь, Київ - Зернове, Київ - Жмеринка - Вапнярка, Київ - Підволочиськ, Харків - Куп'янськ - Тополі, Ворожба - Люботин.

Раніше "Укрзалізниця" повідомила про те, що планує в 2014 році модернізувати та відремонтувати понад 1,1 тис. км залізничних шляхів.

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Довідка УНІАН. Експлуатаційна протяжність головних залізничних шляхів України становить 21640,4 км, з них 74% - безстикові колії.

Всього на залізницях України знаходиться 19 407 інженерних споруд, у тому числі 7 813 мостів, 101 автопутепровод, 44 залізничні тунелі, 10 948 водопропускних труб.

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