Туреччина збільшила квоту дозволів для українських автоперевізників

Міністерство інфраструктури України домовилося з турецькими колегами про збільшення квоти дозволів Туреччини для українських автомобільних перевізників на 2014 рік. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінінфраструктури.

Згідно з повідомленням, це питання було розглянуто 18-19 лютого в Анкарі (Туреччина) під час чергового засідання українсько-турецької Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень.

"Кількість двосторонніх дозволів збільшено на 600, транзитних - на 2000, для порожнього в'їзду - на 250", - повідомили в Мінінфраструктури.

Перевізники будуть додатково проінформовані про розподіл та оформлення цих дозволів після фактичного отримання дозволів українською стороною.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України отримало понад 1,2 тис. заявок на участь у розподілі разових дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень в 2014 році.

Мінінфраструктури спільно з Асоціацією міжнародних автоперевізників (АсМАП) планує розробити механізм контролю видачі, використання та повернення дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень.

Міністерство також має намір ініціювати введення бездозвільної системи здійснення міжнародних перевезень з Польщею, Фінляндією, Туреччиною, Словаччиною, Румунією, Латвією, Грузією та Вірменією.

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Довідка УНІАН. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення - це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі перевізнику України з метою в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його подала.