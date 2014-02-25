"Укрзалізниця" перевиконала план з ремонту локомотивів на 15%

"Укрзалізниця" для утримання в технічно справному стані тягового рухомого складу в січні 2014 року здійснила на заводах і локомотивних депо поточний ремонт 743 локомотивів, що перевищує запланований обсяг на 15%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі головного управління локомотивного господарства "Укрзалізниці".

"Раніше планувалося відремонтувати 510 електровозів і 136 тепловозів. У січні 2014 року відремонтовано 593 електровози та 150 тепловозів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у минулому році було списано 124 локомотиви. Водночас, тяговий парк поповнився десятьма електровозами постійного струму ВЛ11М/6 виробництва «Електровозобудівник» Тбілісі (Грузія) для Придніпровської залізниці.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" у 2014 році планує закупити рекордну кількість електровозів - 59 одиниць.

Довідка УНІАН. Станом на 1 січня 2014 року парк тягового рухомого складу "Укрзалізниці" становить 2277 тепловозів і 1765 електровозів, із яких 95,4% працює понад нормативний термін експлуатації.