У Мінську почали будівництво третьої лінії метрополітену

У Мінську розпочали будівництво третьої лінії метрополітену, повідомив начальник КУП «Мінський метрополітен» Ростислав Юреня на прес-конференції, передає кореспондент УНІАН.

«На першому етапі будуть побудовані перші чотири станції. Поки планується першу чергу третьої лінії побудувати до 2017 року», - сказав начальник метрополітену.

Довідка УНІАН. Сьогодні в Мінському метрополітені працюють дві лінії. Московська лінія, перша лінія метрополітену, була відкрита 30 червня 1984 року. Її протяжність становить 17,3 км. Лінія включає 14 станцій. Автозаводська, друга лінія Мінського метрополітену, відкрита 31 грудня 1990 року. Зараз лінія довжиною 18,1 км включає 14 станцій.