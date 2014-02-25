«Укрзалізниця» переводить графік руху поїздів на літній час

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, у зв'язку з переходом України 30 березня 2014 року о 3-й годині (за київським часом) на літній час, коли стрілки годинника будуть переведені на 1 годину вперед, "Укрзалізниця" завчасно внесла відповідні зміни до графіку руху пасажирських потягів, а також узгодила їх з адміністраціями сусідніх країн.

"У квитках зазначено час відправлення і прибуття з урахуванням коригування графіку руху потягів", - підкреслили в прес-службі.

З графіком руху пасажирських потягів можна ознайомитися на офіційному сайті відомства у розкладі руху потягів.

Як повідомляв УНІАН, перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №5 09 «Про порядок обчислення часу на території України».

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.