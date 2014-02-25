Південна залізниця зменшила перевезення вантажів на 5,6%

Обсяг вантажів, відвантажених і перевезених Південною залізницею (ПЗ) у 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком на 5,6% - до 29,82 млн тонн, що на 1,6% менше плану, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, основними видами вантажів, які Південна залізниця перевезла у зазначений період, були залізна руда - 10,8 млн тонн, а також зернові вантажі - 6,5 млн тонн, з яких понад 4 млн тонн становить зерно нового врожаю.

Як відзначили в прес-службі, з метою виконання поставлених завдань щодо збільшення обсягів перевезень Південна магістраль провела низку заходів з реконструкції та впровадження технічних пристроїв на вантажних фронтах, розвитку та будівництва під'їзних шляхів промислових підприємств, що примикають до станцій залізниці.

Зокрема, у 2013 році на станції Андріяшівка були завершені будівельні роботи і відкриті нові підприємства: «Андріяшівський елеватор» та «Миронівський елеватор», що дозволило ввести в експлуатацію шість ємностей для зберігання зернових вантажів загальною місткістю 85 тис. тонн, а також був введений в експлуатацію новий елеватор «Світловодський річковий термінал» на шість ємкостей місткістю 94 тис. тонн. У серпні-грудні минулого року «Світловодський річковий термінал» відвантажив 35,5 тис. тонн вантажів (543 вагона). З цього терміналу також здійснюється відправлення зерна на баржі.

Крім того, на станції Галка був введений в експлуатацію елеватор «Малодевицкий хлібоприймальний комбінат» загальною місткістю 40 тис. тонн, що в 2013 році відвантажив 468 вагонів.

Як повідомляв УНІАН, Південна залізниця в 2013 році скоротила перевезення пасажирів у дальньому сполученні в порівнянні з 2012 роком на 45,3% - до 10,7 млн чоловік.

«Укрзалізниця» у 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн, перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Відомство планує в 2014 році збільшити перевезення вантажів на 1,2% - до 447,006 млн тонн.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Довжина її становить понад 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначає її важливе транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.