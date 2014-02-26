General Motors відкликає понад 588 тисяч машин через дефект системи запалювання

Американська корпорація General Motors оголосила про відкликання понад 588 тис. автомобілів через проблеми в системі запалювання. Автовиробникові відомо про сімох загиблих у ДТП, що трапилися через цей дефект, повідомляє портал Examiner.com, передає «Газета.Ru».

Раніше цього місяця вже повідомлялося про відкликання 780 тис. Chevrolet Cobalts і Pontiac G5 через неполадки в замку запалювання. Тепер до них додалися такі моделі, як Saturn Ion (2003-07 рр .. випуску), Chevrolet HHR, Pontiac Solstice і Saturn Sky (всі - 2006-07 рр. випуску).

Суть проблеми - та ж, що й у машин попередньої відкликаної кампанії: у зв'язку з тряскою на дорозі або важким брелоком запалювання може саме відключитися. Після чого будуть знеструмлені двигун і подушки безпеки автомобіля.

