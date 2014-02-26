Київський метрополітен за рік збільшив збиток на 5%

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" за підсумками 2013 року збільшило чистий збиток в порівнянні з 2012 роком на 4,8% - до 362,1 млн грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

Згідно з повідомленням, доходи метрополітену в 2013 році скоротилися на 2,8% - до 932,2 млн грн.

При цьому доходи від перевезень пасажирів склали 760,1 млн. грн. Доходи від надання площ в оренду склали 16,5 млн грн, від надання права на тимчасове використання місць під рекламу - 7,5 млн грн. Водночас, отримані бюджетні асигнування за пільговий проїзд з міського бюджету у 2013 році склали 18,7 млн грн, отримані бюджетні асигнування за пільговий проїзд з державного бюджету склали 95,3 млн грн. Інші доходи київського метрополітену в 2013 році склали 34,1 млн грн.

Водночас, в прес-службі метрополітену повідомили про скорочення видатків в 2013 році на 0,8% - до 1,294 млрд грн.

З них видатки на оплату праці склали 509,3 млн грн, відрахування до державних та соціальних фондів - 187,6 млн грн, придбання матеріалів, сировини, комплектуючих для ремонту вагонів, шляхів, ескалаторів, кабельного господарства - 61 млн грн, витрати на електроенергію склали 85,7 млн грн, тепло-, водопостачання, паливо, газ - 23,1 млн грн, амортизація - 188,9 млн грн. Інші операційні витрати в 2013 році склали 66,1 млн грн, обов'язковий платіж у розмірі 50% суми надходжень від оренди - 8,3 млн грн, фінансові та інші витрати - 164,3 млн грн.

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Також комунальне підприємство "Київський метрополітен" у 2013 році збільшив перевезення пасажирів порівняно з 2012 роком на 1,8% - до 536,2 млн пасажирів.

Згідно з повідомленням, із загальної кількості перевезених пасажирів 401,9 млн осіб - платні перевезення, у тому числі 29,7 млн студентів за пільговими квитками, 134,3 млн осіб - пільгові перевезення (41 категорія громадян за пільгами на безкоштовний проїзд згідно законів України та рішень Київради).

Довідка УНІАН. Київський метрополітен має 3 діючі лінії, сумарна експлуатаційна довжина яких близько 69 км. До послуг пасажирів 52 станції з трьома пересадочними вузлами. Парк пасажирських вагонів метрополітену становить 794 одиниці.