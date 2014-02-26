В Європі зросли продажі комерційних автомобілів

12:11, 26 лютого 2014
Транспорт/Звя'зок
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Продажі комерційних автомобілів у Європі в січні зросли на 4,7% - до 132,5 тис. одиниць.

В январе спрос на новые коммерческие автомобили в странах ЕС показал рост пятый месяц подряд / uk.wikipedia.org

Продажі нових комерційних автомобілів у країнах Європи в січні поточного року збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 4,7% - до 132,503 тис. одиниць.

Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (АСЕА), які має у своєму розпорядженні УНІАН.

«У січні попит на нові комерційні автомобілі в країнах ЄС показав зростання п'ятий місяць поспіль», - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними асоціації, кількість реєстрацій нових комерційних автомобілів в Іспанії за вказаний період збільшився на 44,9%, у Великобританії - на 5,3%, в Італії - на 12,2%. У Німеччині реєстрації нових комерційних автомобілів збільшилися на 3%. Продажі комерційних автомобілів у Франції за цей період скоротилися на 5,3%.

На ринках Європи в січні поточного року скоротилися продажі нових автобусів порівняно з січнем минулого року на 8,8% - до 2,444 тис. одиниць. Продажі автобусів у Франції в січні зросли на 16,1% - до 491 одиниць. У Великобританії продали лише 425 одиниць, що на 4,3% менше показника січня минулого року. На ринку Німеччини продажу автобусів скоротилися на 11,1% - до 375 одиниць. Продаж автобусів в Італії збільшилися 11,5 % - до 282 одиниць. При цьому найбільше скоротилися продажі автобусів в Іспанії - на 34%, до 136 одиниць.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових комерційних автомобілів в країнах Європи у 2013 році виросли порівняно з 2012 роком на 1% - до 1,711 млн одиниць.

За даними АСЕА, у грудні минулого року продажі нових комерційних автомобілів збільшилися порівняно з груднем 2012 року на 34,7% - до 169,774 тис. одиниць.

Так, у Франції реєстрації збільшилися на 16,6%, в Італії - на 16,8%, у Німеччині - на 27%, в Іспанії - на 52,9%, у Великобританії на 66%.

Продажі комерційних автомобілів в Європі у 2012 році становили 1,69 млн одиниць.

Довідка УНІАН. ACEA - Асоціація європейських виробників автомобілів. Створена як лобістська організація європейських автовиробників.

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