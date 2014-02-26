"Укрзалізниця" з початку року навантажила 4,6 млн тонн зерна

Обсяг зерна, відвантаженого і перевезеного залізничним транспортом України з 1 січня по 26 лютого склав 4,57 млн тонн, при цьому було задіяно 71,4 тис. вагонів.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») з посиланням на головне управління перевезень відомства.

Зокрема, на експорт у морські порти було навантажено 4,2 млн тонн вантажів (65,4 тис. вагонів) і на внутрішній ринок - 343,5 тис. тонн (1298 вагонів).

Згідно з повідомленням, за вказаний період щодобове навантаження зерна збільшилося порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 23% - до 80,1 тис. тонн з 65,1 тис. тонн. При цьому щодобова кількість навантажених вагонів-зерновозів також збільшилася на 23,6% - до 1253 вагонів з 1014 одиниць.

"Робочий парк зерновозів, щодоби задіяних у перевезеннях зернових, на початок 2014 становив 10285 вагонів, що більше аналогічного періоду 2012 року на 2 тис. вагонів. Такої кількості зерновозів достатньо для перевезення 40 млн тонн зернових вантажів за умови надання попередніх замовлень вантажовласниками і планової роботи залізниць", - відзначили в прес-службі.

Раніше "Укрзалізниця" повідомляла про необхідність надання попередніх замовлень від вантажовласників з метою ефективної організації технологічного процесу перевезення зернових.

Як повідомляв УНІАН, обсяг вантажів, відвантажених і перевезених залізницями країни в січні 2014 року, склав 32,68 млн тонн, що на 1,35% більше, ніж за аналогічний період 2013 року.

"Укрзалізниця» у 2013 році скоротила перевезення вантажів порівняно з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн. тонн та перевезення пасажирів - на 0,4% - до 483,3 млн осіб.

Відомство планує у 2014 році збільшити перевезення вантажів на 1,2% - до 447,006 млн тонн вантажів.