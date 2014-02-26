Залізниці України зекономили понад 33 млн грн за рахунок впровадження рацпропозицій

Залізниці України у 2013 році зекономили понад 33 млн грн за рахунок впровадження 3700 раціоналізаторських пропозицій працівників доріг, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

"У 2013 році всього у творчих конкурсах взяли участь близько 3 тис. авторів, запроваджено 3700 раціоналізаторських пропозицій, загальний економічний ефект від запровадження яких становить понад 33 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, "Укрзалізниця" визначила переможців творчих конкурсів раціоналізаторів 2013 року. Зокрема, найбільш активними працівниками визнано працівників Придніпровської залізниці, які надали найбільшу кількість рацпропозицій і отримали найбільше призових місць.

Торік відомство провело три конкурси «Краща раціоналізаторська пропозиція року», «Кращий раціоналізатор року» та «Краще підприємство з організації технічної творчості». Переможці конкурсу, окрім почесних дипломів, отримали також грошові винагороди: за перше місце - 5 тис. грн, за друге - 4 тис. грн, за третє - 3 тис. грн, при цьому в номінаціях передбачені два других і два третіх місця.

Зокрема, у локомотивному депо Основа Південної залізниці в червні 2013 року запровадили рацпропозицію, що дозволяє змінити технологію обслуговування вантажних поїздів на дільниці Основа - Смородине - Ворожба, економічних ефект від якого становить близько 2,4 млн грн.

Як повідомили в прес-службі, відомий своїми винаходами в залізничній галузі інженер I категорії Джанкойського локомотивного депо Придніпровської залізниці Олександр Лаврентьєв, отримав минулого року почесне звання «Кращий раціоналізатор року», за 15 років роботи на залізниці зареєстрував 90 рацпропозицій, які були запроваджені в депо.

У конкурсі «Краща раціоналізаторська пропозиція року» за напрямом «Оптимізація експлуатаційної роботи, механізація і автоматизація виробничих процесів» першу премію отримав авторський колектив локомотивного депо Одеса-Сортувальна Одеської залізниці; за напрямом «Удосконалення і розробка енерго- та ресурсозберігаючих технологій, поліпшення екологічного стану та безпеки руху» першу премію отримав авторський колектив шляхових дорожніх ремонтно-механічних майстерень Львівської магістралі.

У номінації «Кращий раціоналізатор року» перемогли працівники Придніпровської магістралі Олександр Лаврентьєв і Тетяна Попик, а також співробітник Одеської залізниці Василь Цодіков, які отримали премії по 5 тис. грн.

Переможці конкурсу «Краще підприємство з організації технічної творчості» - по два працівники Придніпровської та Одеської залізниць і ще по одному представнику Донецької та Південної залізниць. Усі шестеро лауреатів отримали грошові винагороди в розмірі 2,5 тис. грн.

"Такі інтелектуальні змагання у галузі проводяться щорічно для заохочення активних і талановитих залізничників, раціоналізаторські пропозиції і винаходи яких допомагають підвищувати безпеку руху, автоматизувати виробничі процеси і полегшувати умови праці залізничників", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році Придніпровська залізниця заощадила близько 4 млн грн за рахунок впровадження 1785 рацпропозицій.