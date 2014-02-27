"Укрзалізниця" продовжує впроваджувати інновації в господарствах електрифікації

Згідно з інформаціэю Головного управління електрифікації та електропостачання "Укрзалізниці", на перегоні Федунка - Сагайдак Південної залізниці розпочато дослідну експлуатацію ізольованих горизонтальних консолей контактної мережі, які будуть сприяти більш якісній роботі мережі і розраховані на рух поїздів зі швидкістю до 200 км/год. Передбачається, що після успішного завершення випробувань на даній ділянці такі підтримуючі елементи будуть широко використовуватися й на інших залізницях України під час будівництва швидкісних ліній.

Крім того, минулого року були введені два нових типи секційних ізоляторів контактної мережі постійного та змінного струму для швидкості руху до 160 км/год виробництва Сімферопольського електротехнічного заводу, а також нові розподільчі пристрої, призначені для прийому і розподілу електричної енергії.

"В даний час існує велика потреба у появі автоматизованої системи діагностики електрообладнання тягових підстанцій, завдяки якій можна здійснювати безперервний моніторинг стану обладнання", - підкреслили в прес-службі, посилаючись на висновки фахівців залізниць. Зокрема, дослідний зразок такого виробу вже пройшов успішну експлуатацію на тяговій підстанції станції Бобрик Південно-Західної магістралі, і передбачається, що цього року на залізницях буде впроваджено по одному такому комплексу.

Також повідомляється, що "Укрзалізниця" постійно працює над розробкою нової інноваційної техніки з метою полегшення умов праці працівників галузі. Зокрема, досвідчений зразок аварійно-відновлювальної автомотриси, розробленої і виготовленої на замовлення відомства науково-виробничим комплексом «Днепроспецмаш», вже пройшов ходові випробування і в даний час експлуатація цієї новинки дозволена на одній із залізниць згідно з висновками міжвідомчої комісії. Цього року "Укрзалізниця" планує придбати таку машину для Південної магістралі.

За даними Головного управління електрифікації та електропостачання відомства, всього минулого року в господарстві проводилися випробування 17 нових технічних рішень, 9 з них були введені в постійну експлуатацію. У поточному році на залізницях триває дослідна експлуатація таких зразків нової продукції, як электрозащитный комплекс - сигналізатор про наближення до високого напрузі на Львівській залізниці, ізолятори контактної мережі різних типів на Південно-Західній, Придніпровській і Одеській залізницях, жорсткі поперечки контактної мережі на Придніпровській та Одеської залізницях.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" в 2013 році виділила на ремонт основних засобів електропостачання понад 139 млн грн, а в 2014 році має намір виділити на їх модернізацію 121,3 млн грн.

Відомство планує до 2016 року інвестувати в електрифікацію 1467 км шляху близько 16 млрд грн.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день експлуатаційна мережа залізниць України становить майже 22 тис. км колій, з яких електрифіковано 47,4%.

