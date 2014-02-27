Львівська залізниця підготувала до весняного паводку 12 противорозмивних поїздів

Зокрема, в даний склад поїздів увійдуть 35 платформ каменю бутового, 7 платформ зі щебенем і 11 критих вагонів, заповнених мішками з піском. Також створено запас інертного матеріалу в місцях складування (станції Самбір, Стрий, Чернівці, Хриплин, Воловець). Запас інертних матеріалів для боротьби з водою становить 1299 куб. м каменю бутового, 393 куб. м щебеню, 600 куб. м піску.

Згідно з повідомленням, на Львівській залізниці було визначено 137 потенційно небезпечних об'єктів під час паводку та льодоходу, і в зв'язку з цим, Львівська магістраль створила оперативний штаб для контролю за перебігом робіт з підготовки споруд колійного господарства до проходу паводків.

Спецпідрозділи Львівської магістралі продовжують виконувати укріплювальні роботи в районі мостів і мостових переходів з метою підготовки до проходження льодоходу.

За даними прес-служби, в 2013 році працівники Львівської залізниці виконали роботи на земляному полотні семи об'єктів магістралі, відремонтували підпірні стінки на трьох об'єктах, а також виконали берегоукріплювальні роботи на чотирьох об'єктах. А в поточному році Львівська залізниця планує виконати роботи на земляному полотні семи об'єктів на території залізниці, відремонтувати підпірні стінки на двох, провести берегоукріплювальні роботи на двох об'єктах і відновити водовідводи також на двох.

Як повідомляв УНІАН, Львівська залізниця у березні 2013 року підготувала до весняних паводків 12 спеціальних противорозмивних поїздів, які були сформовані в місцях можливих розмивів.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь. На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.