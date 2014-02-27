Поїзди у кримському напрямку курсують згідно із графіком - ПЗ

"Поїзди курсують за графіком. Збоїв у роботі залізниці на нинішній момент немає. Зокрема, в Севастополі та Сімферополі без збоїв приймаються і відправляються поїзди", - уточнили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 27 лютого невідомі зі зброєю захопили будівлі Верховної ради автономії і Ради міністрів Криму в центральній частині Сімферополя. За фактом захоплення даних будівель Прокуратура Криму відкрила провадження за статтею "теракт".

Голова Радміну Криму Могильов в ефірі державного телеканалу почав переговори з терористами, проте ті від них відмовились, не пояснивши причини своїх дій.

У Сімферополі по тривозі піднято весь склад міліції та Внутрішні війська.