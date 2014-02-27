Поїзди у кримському напрямку курсують згідно із графіком - ПЗ
13:11, 27 лютого 2014Транспорт/Звя'зок
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Станом на 27 лютого всі поїзди в кримському напрямку, зокрема, в напрямку Сімферополя і Севастополя, курсують аданими маршрутами без збоїв згідно зі встановленим графіком руху, повідомили УНІАН у прес-службі Придніпровської залізниці.
Збоїв у роботі залізниці немає / УЗ
"Поїзди курсують за графіком. Збоїв у роботі залізниці на нинішній момент немає. Зокрема, в Севастополі та Сімферополі без збоїв приймаються і відправляються поїзди", - уточнили у прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 27 лютого невідомі зі зброєю захопили будівлі Верховної ради автономії і Ради міністрів Криму в центральній частині Сімферополя. За фактом захоплення даних будівель Прокуратура Криму відкрила провадження за статтею "теракт".
Голова Радміну Криму Могильов в ефірі державного телеканалу почав переговори з терористами, проте ті від них відмовились, не пояснивши причини своїх дій.
У Сімферополі по тривозі піднято весь склад міліції та Внутрішні війська.
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