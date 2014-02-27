Феодосійський морпорт залучить 5 млн грн кредиту у Всеукраїнського банку розвитку

Державне підприємство «Феодосійський морський торговельний порт», що спеціалізується на перевалці нафти і нафтопродуктів, має намір залучити у Всеукраїнського банку розвитку кредит у розмірі 5 млн грн під 18,35% річних, йдеться в повідомленні порту на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, Феодосійський порт отримає кредитні кошти в 2014 році.

Кінцевий термін укладення договору - 27 березня 2014 року.

В повідомленні підприємства не зазначається, на які цілі залучаються кошти.

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Як повідомляв УНІАН, Феодосійський морський торговий порт в 2013 році скоротив перевалку вантажів у порівнянні з 2012 роком на 13,3% - до 2,6 млн тонн.

Довідка УНІАН. Феодосійський морський торговельний порт (Крим) здатний переробляти до 40 найменувань різних вантажів, його територія становить 13,44 га. В порту є два вантажних райони: один призначений для перевантаження сухих вантажів, інший - нафти і нафтопродуктів.

Всеукраїнський банк розвитку (Київ) працює на ринку України з 2009 року і входить до групи середніх фінансових установ. Банк входить до складу групи компаній «МАКО», власником якої є старший син екс-президента України Олександр Янукович.