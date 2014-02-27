«Київавтодор» відзвітував про ремонт доріг з початку року

З початку року бригади «Київавтодору» ліквідували ямковість на столичних шляхах площею понад 7,125 тис. кв. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

Як зазначається, погодні умови сприяють дорожнім бригадам КП ШЕУ районів продовжувати роботи.

Так, впродовж вівторка, 25 лютого, фактичний обсяг виконаних робіт склав близько 910 кв. м.

Зокрема у Голосіївському районі роботи проводились на таких ділянках: Одеська і Голосіївська площі, просп. 40-річчя Жовтня, Глушкова, Червонозоряний тощо.

У Деснянському районі ямковість ліквідували за такими адресами: вул. Милославська, просп. Маяковського, вул. Бальзака, Радунська, Сабурова та багатьох інших.

У Подільському районі роботи проводились на вулицях: В. Порика, Свободи, Газопровідній, Вишгородській, Фрунзе тощо.

У Шевченківському районі ямковість ліквідували на вулицях Мельникова, О. Теліги, Щусєва, Тургенівській, бульв. Шевченка та інших.

У середу, 26 лютого, шляховики провели ряд підготовчих робіт на вулицях Києва. Згідно з робочими планами КП ШЕУ районів, сьогодні аварійно-небезпечну ямковість планують ліквідувати на площі близько 700 кв. м.

Працівники підприємства «Київавтошляхміст» також продовжують ліквідацію ямковості на низці шляхопроводів та мостів.

Пошкодження дорожнього покриття ліквідовується у найбільш проблемних місцях, для чого використовується переважно литий асфальтобетон. Крім того, проводяться роботи з відновлення асфальтобетонного покриття в місцях аварійних розриттів.