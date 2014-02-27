З 25 лютого призупинено рух автобусів з Мінська до Києва

З 25 лютого тимчасово призупинено рух автобусів із Мінська до Києва.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідне повідомлення розміщене на сайті держпідприємства «Мінськтранс».

Зокрема, тимчасово припинено рух автобусів за маршрутом Мінськ - Київ (Очаків) відправленням із Мінська від автовокзалу «Центральний» о 18.30, від автовокзалу «Східний» о 18.50 по вівторках, четвергах, п'ятницях, суботах і неділях (із Чернігова о 23.50 по середах, п'ятницях, суботах, неділях, понеділках), а також п'ятничні рейси Мінськ - Київ відправленням з Мінська від автовокзалу «Центральний» о 23.20, від автовокзалу «Східний» о 23.45 (з Чернігова о 16.10 по суботах) .

19 лютого рейси з Білорусі до Києва і деяких інших українських міст були тимчасово припинені у зв'язку з неспокійною ситуацією в Україні. Шлях проходження автобусів Мінськ - Київ було скорочено до Чернігова.