"Укрзалізниця" до літа планує реконструювати 355 км колій

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") у рамках підготовки колійного господарства до літнього сезону, планує реконструювати і відремонтувати 355 км залізничних колій, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, працівники колійного господарства планують до кінця травня реконструювати 140 км колій, капітально відремонтувати 85 км, а також виконати середній ремонт 130 км колій.

Крім того, на залізницях країни планується замінити 75 комплектів стрілочних переводів новими на залізобетонних брусах.

Згідно з повідомленням, основний обсяг робіт розпочнеться вже у квітні, а на даний час на залізницях країни узгоджуються і відпрацьовуються графіки на надання так званих «вікон» для виконання ремонтно-колійних робіт.

Крім того, план 2014 року передбачає здійснення капремонту штучних споруд і земляного полотна. Зокрема, буде виконано роботи із заміни залізобетонних пролітних будівель мостів, прокладено погонні плити безбаластного мостового полотна, мостові спецшпали і фарбування мостів.

Також працівники залізничної галузі планують до початку сезону виконати середній і поточний ремонт 554 колійних машин.

"Весь обсяг ремонту виконується на колійних ремонтно-механічних заводах залізниць і виробничих базах структурних підрозділів", - відзначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" у 2014 році планує модернізувати і капітально відремонтувати 667,1 км колій на суму 1,74 млрд грн, зокрема, капітально відремонтувати 341,4 км колій на суму 542,2 млн грн, а також збільшити обсяги модернізації колій з укладанням подовжених рейок без стиків порівняно з 2013 роком на 18% - до 325,7 км на суму 1,2 млрд грн.

Залізниці також мають намір у 2014 році виконати середній ремонт 571,3 км колій, комплексно-оздоровчий - 365 км, а також реконструювати 155 комплектів стрілочних переводів, замінити 115 таких комплектів новими і 223 одиниці старопридатними, виконати середній ремонт 422 комплектів.

Фактична вартість модернізації 1 км верхньої конструкції колії у 2013 році становила 3,8 млн грн, а орієнтовна вартість будівництва 1 км залізничних колій становить 10 млн грн. При цьому загальна вартість ремонту верхньої будови колії, зокрема, рейок і шпал, сягає 6,2 млрд грн щорічно, а необхідна річна сума на утримання інженерних споруд - близько 470 млн грн.

Довідка УНІАН. Експлуатаційна протяжність головних залізничних колій України становить 21 640,4 км, з них 74% - безстикові колії.

Усього на залізницях України знаходиться 19 407 інженерних споруд, з яких 7 813 мостів, 101 автошляхопровід, 44 залізничних тунелі, 10 948 водопропускних труб.