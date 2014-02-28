Потяги в кримському напрямку курсують у штатному режимі

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Придніпровської залізниці.

Згідно з повідомленням, вокзально-станційна інфраструктура магістралі також функціонує в звичному режимі.

"Ситуація нормальна. Ми працюємо на всіх дирекціях, тобто це Запорізька, Дніпропетровська області і Крим, у штатному режимі. Потяги йдуть за графіком, вокзали всі відкриті, приймають потяги, відправляють, продають квитки, надають пасажирам послуги, те ж саме і станції: приймають вантажні вагони, навантажують, відправляють, тобто здійснюють вантажну роботу. Ми працюємо в штатному режимі", - підкреслили в прес-службі.

Зокрема, в прес-службі уточнили, що у напрямку Сімферополя, Севастополя, Керчі, Феодосії та інших міст немає жодних скасувань і затримок у русі потягів.

"Жодних скасувань, жодних затримок, жодних надзвичайних ситуацій немає, все в робочому режимі", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 27 лютого невідомі із зброєю захопили будівлі Верховної Ради автономії і Ради міністрів Криму в центральній частині Сімферополя. За фактом захоплення цих будівель Прокуратура Криму відкрила провадження за статтею "теракт".

За інформацією прес-секретаря аеропорту Ігоря Стратілаті, в ніч на п'ятницю, 28 лютого на територію міжнародного аеропорту "Сімферополь" увірвалося близько 50 осіб з російськими прапорами, які спробували захопити будівлю, вирішивши, що там нібито висадився "український десант", проте пізніше покинули територію аеропорту.

У свою чергу в аеропорту "Сімферополь" повідомили про те, що підприємство повністю функціонує в штатному режимі.

У аеропорту Бельбек під Севастополем на даний час перебуває більш як 300 військових з автоматами. Аеропорт не працює. У свою чергу, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розцінює як збройне вторгнення Росії та окупацію блокування роботи аеропорту Бельбек і перебування людей з автоматами в аеропорту "Сімферополь".

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