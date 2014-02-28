Росія призупинила переговори з Україною щодо Керченського мосту

Мінтранс Росії в даний час не веде переговорів з Україною щодо реалізації інфраструктурних проектів, зокрема щодо проекту будівництва моста через Керченську протоку. Про це в кулуарах Красноярського економічного форуму ИТАР-ТАСС повідомив міністр транспорту РФ Максим Соколов.

"Зі зрозумілих причин конкретні переговори зараз не ведуться. Хоча ми до недавнього часу активно працювали з попереднім складом уряду України з питання будівництва Керченського мосту і рухалися строго за графіком доручення президента. Сподіваємося, що ситуація стабілізується і ми продовжимо всі ці проекти", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України наприкінці січня затвердив підписану 17 грудня 2013 року в Москві угоду з урядом Російської Федерації про спільні дії з організації будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

Угоди про спільні дії з організації будівництва транспортного переходу через Керченську протоку було досягнуто за підсумками 6 засідання Російсько-української міждержавної комісії.

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За підрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) України, приблизна вартість будівництва транспортного переходу через Керченську протоку складе від 1,5 до 3 млрд дол.

Згідно з повідомленням, будівництво триватиме від 4 до 5 років. Окупиться перехід орієнтовно за 5-10 років. Передбачається співфінансування сторін на паритетних засадах, для чого планується створення спільного російсько-українського підприємства.

