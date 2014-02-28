Автодилери припиняють продаж машин через девальвацію

Невизначеність на валютному ринку вчора змусила призупинити продажі деяких автоімпортерів. Як заявив вчора регіональний директор "Атлант-М Юг" (дилер Renault) Олександр Дмитерчук, компанія отримала повідомлення від імпортера про припинення продажів. За його словами, рішення прийнято поки на один день, що буде далі незрозуміло. Генеральний директор ТОВ "Єврокар" (ТМ Skoda) Марина Яковлєва також каже, що через коливання курсу компанії довелося призупинити продажі кінцевим споживачам, крім тих, перед якими існують зобов'язання, пише "Комерсант-Україна".

За словами директора з маркетингу групи АІС Сергія Боровика, імпортери певних брендів надіслали лист з проханням обмежити продаж, адже постачання автомобілів вони не гарантують. В АІС кажуть, що в їхній компанії тренд на припинення продажів не торкнувся брендів Geely, SsangYong і MG. Водночас учасники ринку відзначають, що автомобілі, викуплені їх дилерами, продаватимуться і далі.

Генеральний директор компанії "ABT Баварія" (офіційний імпортер BMW, MINI в Україні) Олександр Тимофєєв каже, що компанія продовжує реалізацію, але клієнтів стає все менше і менше. Крім того, компанії несуть витрати, пов'язані з уповільненням переміщення грошей від продавця до імпортера, якому необхідно закупити валюту, нарікає керівник відділу продажів легкових автомобілів Volkswagen компанії "Порше Україна" Сергій Носенко.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових автомобілів в Україні в січні 2014 року збільшилися порівняно з січнем 2013 року на 4,29% - до 10,95 тис. штук.