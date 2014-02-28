На залізницях України невиробничий травматизм скоротився на 21,5%

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Зокрема, у зазначений період відомство зафіксувало 37 випадків травм із смертельним наслідком, що на один випадок менше січня 2013 року.

Згідно з повідомленням, найбільш поширеними порушеннями, що несуть загрозу життю і здоров'ю громадян, є перехід колій у невстановлених місцях, перебування на досить близькій відстані до шляху або платформі під час проходження поїзда, користування мобільними телефонами та навушниками при перетині шляхів, а також неадекватну поведінку людей, які зокрема перебувають у стані алкогольного сп'яніння.

Прес-служба також наводить факти незаконного втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту в лютому цього року.

Так, 17 лютого на станції Карлівка Південної магістралі 16-річний хлопець отримав ураження електричним струмом, коли намагався вчинити спробу спуститися вниз з даху вагона. З численними опіками 2-3 ступеня підліток був госпіталізований в реанімаційне відділення.

18 лютого на станції Ківерці Львівської залізниці, де під час огляду вагонів на даху одного з них був виявлений учень третього класу, уражений струмом контактної мережі. Потерпілий був доставлений в реанімаційне відділення у важкому стані.

21 лютого на зупиночній платформі перегону «Рудня - Почаївська - Радивилів» Львівської залізниці електропоїзд сполученням Здолбунів - Львів здійснив вимушену зупинку через знаходження стороннього особи на даху вагона. Завдяки оперативному реагуванню працівників залізниці було знято напругу контактної мережі непарного шляху, проте чоловік отримав опіки 2-го ступеня. У результаті цієї події електропоїзд був затриманий на 2,5 години, а також були затримані від трьох до семи годин ще двадцять поїздів, що проходять через цю станцію.

"Щоб уникнути людських трагедій "Укрзалізниця" просить пасажирів та усіх, хто перебуває поблизу об'єктів залізничної інфраструктури, суворо дотримуватись правил поведінки громадян на залізничному транспорті і відповідально ставитися до власного життя та безпеки руху поїздів", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у 2013 році кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізничних коліях та переїздах збільшилася порівняно з 2012 роком на 4,5% - до 93 випадків, з них 83 події сталися на переїздах, 10 - на коліях поза переїздами, в результаті чого загинули 23 людини і 27 були травмовані.

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