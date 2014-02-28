Україна за рік імпортувала автотранспорту майже на 4 млрд дол.

Про це повідомляє асоціація автовиробників "Укравтопром".

Згідно з повідомленням, усього до України ввезли 301,956 тис. автомобілів. Частка автотранспорту в загальному обсязі імпорту товарів становила 5%. Порівняльні дані за 2012 року при цьому не наводяться.

"Найбільшу частину автоімпорту традиційно займають легкові автомобілі. Ввезення 173,249 тис. легкових авто оцінено митницею в 3 млрд дол.", - йдеться в повідомленні.

Постачання легкових автомобілів до України здійснювались з 64 країн світу.

До того ж понад 55% імпортних легкових автомобілів було завезено з 5 країн.

Так, лідером з постачань в Україну в 2013 році стала Японія.

Обсяг імпорту з Японії становив 22,221 тис. автомобілів на суму 581,4 млн дол.

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Друге місце за обсягом імпорту зайняла Російська Федерація - 22,192 тис. автомобілів на суму 221,4 млн дол.

Німеччина за обсягами поставок посіла третє місце з результатом в 21,281 тис. автомобілів на суму 510,2 млн дол.

Водночас обсяг імпорту з Китаю на український ринок у 2013 році становив 19,089 тис. автомобілів на суму 86,9 млн дол. Імпорт автомобілів з Південної Кореї становив 11,592 тис. автомобілів на 190,1 млн дол.

До того ж в асоціації відзначають, що постачання нових легкових автомобілів домінують в загальних обсягах імпорту автомобілів. У 2013 році в Україну було ввезено 164,409 тис. нових легкових авто на суму 2,9 млрд дол. Імпорт б/у легкових автомобілів становив 8,840 тис. автомобілів на суму 85 млн дол.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» була створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких - провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - «ЗАЗ», «ЛАЗ», «АвтоКрАЗ» тощо. На сьогодні членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.