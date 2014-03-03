Потяги в кримському напрямку курсують згідно з графіком

Станом на 11:00 3 березня 2014 року всі поїзди в кримському напрямку і півостровом курсують заданими маршрутами без збоїв згідно з встановленим графіком руху, повідомили УНІАН у прес-службі Придніпровської залізниці.

"Придніпровська залізниця станом на 11:00 3 березня працює в штатному режимі, тобто приймаємо, відправляємо, продаємо квитки у звичайному режимі. Потяги відправляються без затримок і без змін у графіку, зокрема потяги в кримському напрямку", - уточнили в прес-службі.

Крім того, за інформацією прес-служби, вокзально-станційна інфраструктура магістралі також функціонує у звичайному режимі.

Як повідомляв УНІАН, будівлі ради Міністрів і Верховної Ради Криму рано вранці 27 лютого захопили невідомі. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».

Пізніше 27 лютого парламент Криму на позачерговій сесії, за участі незначної кількості депутатів, відправив у відставку Міністрів Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова.

1 березня виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов видав указ про незаконність обрання Аксьонова головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

1 березня Рада федерації Росії одноголосно прийняв пропозицію Президента Росії Путіна про введення військ до України.

Протягом доби у Криму тривали тотальні напади російських військовослужбовців на підрозділи Державної прикордонної служби України.

2 березня російські військові, використовуючи світлошумові гранати, захопили майже всі будівлі і будови української військової частини № 4515 у кримському Бельбеку.