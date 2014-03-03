Поїзди в одеському напрямку затримувалися через сходження з рейок вантажного вагону

На залізничному перегоні Буялик - Чорноморська ділянка Колосівка - Одеса Одеської залізниці через сходження вагону вантажного поїзду 2 березня 2014 року були затримані пасажирські і вантажні поїзди в одеському напрямі більш ніж на годину, повідомили УНІАН у прес-службі Одеської залізниці.

"2 березня 2014 року під час проходження вантажного поїзду №1619 з 54 завантажених залізорудним концентратом піввагонів близько 00:58 на перегоні Буялик - Чорноморська сталося сходження 22-го вагону вантажного поїзду. Сходження вагону створило негабарит при проходженні пасажирського поїзду №310 сполученням Одеса - Сімферополь. Внаслідок сходження пошкоджено 500 м шляху. У цьому поїзді було 210 пасажирів - ніхто не постраждав", - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, під час службового розслідування встановлено, що причиною сходження вагону з рейок став злам бічної рами візка вагону, виготовленого в травні 2012 року компанією "Трансмаш" (м. Дніпропетровськ), що спеціалізується на ремонті та технічному обслуговуванні залізничного рухомого складу, при цьому провини Одеської магістралі немає.

Разом з тим, пасажирський поїзд за маршрутом Одеса - Сімферополь о 3:36 було виведено на станцію Буялик для огляду і о 04:30 відправлено на станцію Колосівка для пересадки пасажирів до іншого пересувного складу.

За даними прес-служби, у зв'язку з цим інцидентом виникли затримки в русі пасажирських і приміських поїздів більш ніж на годину, зокрема поїздів № 309 Сімферополь – Одеса, № 6411 Помошна – Одеса, № 317 Запоріжжя – Одеса, № 6403 Колосівка – Одеса, № 59 Харків - Одеса та інші, а поїзд № 63 сполученням Дніпропетровськ - Одеса змінив маршрут проходження і пройшов через станцію Котовськ.

Також повідомляється, що для ліквідації наслідків сходження вантажного поїзду було залучено відновлювальний поїзд Одеської залізниці, а повністю ліквідувати наслідки події вдалося о 17:00. Решта поїздів південних маршрутів курсують за графіком.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і більш як 16% пасажирообороту залізниць України.