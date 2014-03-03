Росія раптом дала старт будівництву моста через Керченську протоку
Для будівництва мосту через Керченську протоку створена окрема структура.
Глава уряду РФ Дмитро Медведєв дав старт будівництву моста через Керченську протоку. Про це повідомляє РИА Новости.
На нараді з віце-прем'єрами Медведєв повідомив, що підписав розпорядження про створення дочірньої структури держкомпанії «Росавтодор», яка буде виступати замовником будівництва.
«Україна була, є і буде для нас дуже важливим торговельно-економічним партнером. Ми уважно стежимо за тим, як ситуація розвивається, але у нас є рішення, які носять зобов'язуючий характер, зокрема документи, які були підписані в грудні минулого року, які ніким не змінювалися і не скасовувалися», - заявив Медведєв.
28 лютого 2014 року міністр транспорту РФ Максим Соколов заявив, що у зв'язку з ситуацією в Україні переговори по будівництву моста припинені до стабілізації обстановки.
В грудні 2013-го і січні 2014-го Росія і Україна домовилися про будівництво мосту через Керченську протоку. Міст має скоротити шлях з Херсона до Новоросійська на 450 кілометрів. Вартість проекту оцінювалася в 24 мільярди рублів (у цінах 2010 року).
1 березня президент Росії Володимир Путін отримав від Ради Федерації дозвіл на введення військ на територію України. Москва відмовляється визнати легітимною нову владу України.