Росія раптом дала старт будівництву моста через Керченську протоку

Глава уряду РФ Дмитро Медведєв дав старт будівництву моста через Керченську протоку. Про це повідомляє РИА Новости.

На нараді з віце-прем'єрами Медведєв повідомив, що підписав розпорядження про створення дочірньої структури держкомпанії «Росавтодор», яка буде виступати замовником будівництва.

«Україна була, є і буде для нас дуже важливим торговельно-економічним партнером. Ми уважно стежимо за тим, як ситуація розвивається, але у нас є рішення, які носять зобов'язуючий характер, зокрема документи, які були підписані в грудні минулого року, які ніким не змінювалися і не скасовувалися», - заявив Медведєв.

28 лютого 2014 року міністр транспорту РФ Максим Соколов заявив, що у зв'язку з ситуацією в Україні переговори по будівництву моста припинені до стабілізації обстановки.

В грудні 2013-го і січні 2014-го Росія і Україна домовилися про будівництво мосту через Керченську протоку. Міст має скоротити шлях з Херсона до Новоросійська на 450 кілометрів. Вартість проекту оцінювалася в 24 мільярди рублів (у цінах 2010 року).

1 березня президент Росії Володимир Путін отримав від Ради Федерації дозвіл на введення військ на територію України. Москва відмовляється визнати легітимною нову владу України.