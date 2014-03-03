Залізниці у лютому збільшили середньодобовий пробіг локомотивів на 2%

Залізниці України в лютому 2014 року збільшили середньодобовий пробіг локомотивів у порівнянні з аналогічним місяцем 2013 року на 1,9% - до 524 км, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Згідно з повідомленням, середньодобовий пробіг локомотивів за вказаний період перевищив плановий показник на 4,2%.

Середньодобова продуктивність локомотивного парку за вказаний період зросла до планового показника на 1,3% - до 1,5 млн т/км брутто.

Середня вага вантажного поїзда в лютому склала 3422 тонн, що на 0,6% більше плану.

Обіг вантажного вагона за звітний період становив 8,56 доби, зокрема, навантаженого - 3,79 доби, що на 5,8% більше планового завдання.

За даними прес-служби, середньодобове приймання вагонів у лютому склало 5648 вагонів, що на 0,7% більше плану, в тому числі навантажених - 3120 вагонів за добу, що на 0,6% більше планового завдання. Крім того, в добу на залізницях країни приймалося 2528 порожніх вагонів, що на 0,7% більше плану. Здача вагонів - 5732 одиниці на добу, що на 2,2% більше планового показника, з них навантажених - 3283 вагона, що на 16,8% більше плану.

Експлуатаційний вантажообіг локомотивів в лютому склав 27,7 млрд т/км брутто, що на 1,9% менше показника аналогічного періоду минулого року.

Загальний експлуатаційний вантажообіг локомотивів склав 16,4 млрд т/км нетто, транзитні перевезення - 2,7 млрд т/км

Як повідомляв УНІАН, середньодобовий пробіг локомотива в 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 3,5% - до 497 км, що на 4% більше плану.

Середньодобова продуктивність локомотивного парку зросла до планового показника та показника 2012 року на 3,3% і 3,6% відповідно - до 1,424 млн. т/км брутто. "Укрзалізниця" у 2013 році відправила за розкладом 100% вантажних поїздів і 99,4% пасажирських, за графіком пройшли 98,8% вантажних поїздів і 97,6% пасажирських поїздів.

«Укрзалізниця» у 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн. тонн та перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Відомство у 2014 році планує збільшити пасажироперевезення у всіх видах сполучень на 0,5% - до 485,269 млн, а вантажоперевезення - на 1,2% - до 447,006 млн тонн.