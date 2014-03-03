Залізниці збільшили перевезення вугілля

Об'єм кам'яного вугілля, відвантаженого і перевезеного залізничним транспортом України в січні-лютому 2014 року, збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 3,1% - до 16,4 млн тонн з 15,9 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Згідно з повідомленням, за вказаний період у перевезенні даного виду вантажів залізниці країни задіяли близько 240 тис. вагонів, що на 3,3% більше аналогічного періоду 2013 року.

Пі цьому щодобове навантаження в січні-лютому поточного року склало 264,3 тис. тонн (3869 вагонів).

Зокрема, на експорт було відправлено 1,16 млн тонн вугілля (17 тис. вагонів), а на внутрішній ринок - 15,2 млн тонн (222,9 тис. вагонів).

За даними прес-служби, найбільший обсяг кам'яного вугілля був навантажений на Донецькій залізниці - 13,2 млн тонн (192 тис. вагонів). Далі йдуть Придніпровська та Одеська залізниці - 2,6 млн тонн і 300 тис. тонн відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг вантажів, відвантажених і перевезених залізницями країни в січні 2014 року, склав 32,68 млн тонн, що на 1,35% більше, ніж за аналогічний період 2013 року.

«Укрзалізниця» у 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн і перевезення пасажирів на 0,4% - до 483,3 млн осіб.

Відомство планує в 2014 році збільшити перевезення вантажів на 1,2% - до 447 млн тонн вантажів.