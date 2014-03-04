Донецька залізниця збільшила вантажоперевезення на 8%

Донецька залізниця (ДЗ) в лютому 2014 року збільшила вантажоперевезення в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 8% - до 9,996 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, вантажоперевезення Донецька залізниця за вказаний період склали 37,6% від загального обсягу перевезень залізниць України.

Середньодобове навантаження склало 357 тис. тонн.

За даними прес-служби, в лютому цього року на донецькій залізниці відзначається зростання обсягів перевезень таких номенклатур вантажів: кам'яного вугілля - на 4,2% - до 6,25 млн тонн, чорних металів - на 16,4% - до 1,31 млн тонн, флюсів - на 1,2% - до 749,73 тис. тонн.

Середня вага вантажного поїзда склала 3410 тонн, середня технічна швидкість - 39,6 км/год, обіг місцевого вагона - 3,48 доби.

"Донецька залізниця працює стабільно і повністю виконує заявки вантажовідправників, своєчасно надаючи рухомий склад, а також готова до підвищених обсягів перевезень", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця в січні 2014 року збільшила обсяг вантажоперевезень у порівнянні з аналогічним місяцем 2013 року на 5,2% - до 10,63 млн тонн.

Донецька залізниця в 2013 році скоротила вантажоперевезення, порівняно з 2012 роком на 2,2% - до 139 млн тонн, що склало 36,8% від загального обсягу перевезень залізниць України.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км - близько 13% загальної довжини залізниць України.