Залізниці збільшили середньодобове навантаження на 9,4%

Залізниці України в лютому 2014 року збільшили середньодобове навантаження вантажів у порівнянні з січнем поточного року на 9,4% - до 950,5 тис. тонн із 869 тис. тонн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, середньодобова кількість навантажених вагонів за звітний період становила 14,8 тис. вагонів, що на 9,2% більше показника січня цього року.

Пасажирооборот за цей період становив 2,85 млрд пас./км.

За даними прес-служби, в лютому "Укрзалізниця" відправила за розкладом 100% вантажних поїздів, і 99% поїздів послідувало за графіком. Серед пасажирських потягів послідувало за розкладом 96% далеких і 99,5% приміських поїздів.

Як повідомляв УНІАН, загальний експлуатаційний вантажообіг локомотивів у лютому 2014 року становив 16,4 млрд т/км нетто, транзитні перевезення - 2,7 млрд т/км.

Середньодобовий пробіг локомотивів у лютому збільшився порівняно з аналогічним місяцем 2013 року на 1,9% - до 524 км

Оборот вантажного вагона у лютому становив 8,56 доби, зокрема, навантаженого - 3,79 доби, що на 5,8% більше планового завдання.

"Укрзалізниця" у 2013 році відправила за розкладом 100% вантажних поїздів і 99,4% пасажирських, за графіком пройшло 98,8% вантажних поїздів і 97,6% пасажирських поїздів.

Залізниці України в 2013 році скоротили перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн. тонн та перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Відомство у 2014 році планує збільшити пасажироперевезення у всіх видах сполучень на 0,5% - до 485,269 млн, а вантажоперевезення - на 1,2% - до 447,006 млн тонн.