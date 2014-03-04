Морські порти України за 2 місяці переробили 22,7 млн тонн вантажів

Зокрема, за звітний період державні стивідори переробили 6,53 млн тонн, що становить 29% від загального обсягу вантажопереробки, приватні стивідори через усі причали - 16,17 млн тонн - 71% від загального обсягу, зокрема, приватними стивидорами через причали Адміністрації морських портів України (АМПУ) було перевалено 8,52 млн тонн вантажів - 38% від загального обсягу.

Згідно з повідомленням, обсяг переробки імпортних вантажів у портах за вказаний період скоротився порівняно з січнем-лютим минулого року на 22% - до 2,26 млн тонн, тоді як обсяг переробки експортних вантажів збільшився на 7,4% - до 16,4 млн тонн.

Перевалка транзитних вантажів скоротилася на 9,4% - до 4,57 млн тонн, а перевалка вантажів у внутрішньому повідомленні також скоротилася - на 69,6% - до 61 тис. тонн.

Крім того, перевалка контейнерів у морських портах України в січні-лютому поточного року збільшилася порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 1,9% - до 115 133 TEU (1 TEU - Twenty foot Equivalent Unit - еквівалент двадцатифутового контейнера - довжиною 6,1 м і шириною 2,44 м).

Як повідомляв УНІАН, усі морські порти України в січні 2014 року скоротили обсяги вантажопереробки порівняно з січнем 2013 року на 9% - до 10,7 млн тонн.

Морські порти України в 2013 році скоротили обсяги вантажопереробки у порівнянні з 2012 роком на 2% - до 147,9 млн тонн.

Довідка УНІАН. В Україні налічується 18 державних морських портів. Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський, Іллічівський, Білгород-Дністровський порти і порт «Південний», у Миколаївському регіоні розташовані Миколаївський порт і спеціалізований морський порт «Октябрьск». Порти Кримського регіону - Керченський, Севастопольський, Феодосійський, Ялтинський та Євпаторійський. Також Україна має свої порти в Азовському регіоні - Маріупольський, Бердянський, а на Дунаї їх всього три - Ренійський, Ізмаїльський та Усть-Дунайський. Порти Херсонського регіону - Херсонський та Скадовський.

Адміністрація морських портів України розпочала свою роботу 13 червня 2013 року, об'єднавши держпідприємства, які увійшли до нової структури шляхом виділення з них стратегічних об'єктів портової інфраструктури та іншого майна.