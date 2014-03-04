Рух поїздів у кримському напрямку здійснюється у звичайному режимі

"Придніпровська залізниця працює в штатному режимі, насамперед, у звичайному режимі здійснюється рух поїздів у кримському напрямку. Ми працюємо, возимо вантажі, перевозимо пасажирів у передмісті, у далекому сполученні, вокзальна інфраструктура працює, приймаються до відправки вантажі, подаємо вагони, тобто працюємо в штатному режимі. За графіком всі поїзди ходять", - уточнили в прес-службі.

Крім того, в прес-службі повідомили, що до Криму і назад щоденно курсують за графіком близько 40 пасажирських поїздів.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії «виходячи з інтересів і безпеки життя громадян РФ» одностайно прийняла пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому з 27 лютого озброєні формування без розпізнавальних знаків блокують і захоплюють військові і державні об'єкти в Криму. Кримські власті визнають, що ці загарбники - російські військові.

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