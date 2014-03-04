Продажі автомобілів в Україні за рік можуть знизитися на 25% - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

"За песимістичним прогнозом, якщо не скасують спецмита і утилізаційний збір, падіння обсягу продажів може досягти 25%", - вважає Назаренко.

Разом з тим, він також назвав оптимістичний прогноз, згідно з яким, у разі скасування спецмита і утилізаційного збору падіння за підсумками року може становити 3-4%.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з аналізом ринку, складеним міжнародним автомобільним холдингом "Атлант-М", обсяг автомобільного ринку нових іномарок в Україні цього року скоротиться на 10-40% через ситуацію в країні.

За даними інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting, продажі нових легкових автомобілів в Україні в 2013 році скоротилися порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 7,4% - до 201,566 тис.

За даними асоціації автовиробників України «УкрАвтоПром», продажі нових автомобілів усіх типів в Україні в січні 2014 року порівняно з січнем минулого року скоротилися на 2% - до 12,9 тис. штук.

14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про введення спеціальних мит строком на три роки на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см.