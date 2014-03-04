Продаж автомобілів в Україні скоротився на 28%

Про це УНІАН повідомили в прес-службі асоціації автовиробників "Укравтопром".

"Таке падіння було сформовано зниженням продажів у комерційному та автобусному сегментах авторинку, де попит на транспорт знизився на 76% і 29% відповідно. Водночас продажі легкових автомобілів за січень-лютий збільшилися на 5%", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, продажі автомобілів в лютому поточного року також скоротилися порівняно з лютим минулого року - на 24%, до 18,288 тис. одиниць. З них продажі легкових автомобілів за вказаний період склали 15,625 тис. одиниць, що на 11% більше лютого минулого року.

До того ж продажі нових автомобілів за вказаний період становили 89% від загального показника.

Також повідомляється, що продажі комерційних автомобілів в лютому скоротилися порівняно з лютим минулого року майже в 4 рази - до 2,454 тис. одиниць.

Продаж автобусів в лютому скоротилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 37% - до 209 одиниць.

Як повідомляв УНІАН,продаж нових легкових автомобілів в Україні за підсумками 2013 року скоротився на 7,4% порівняно з 2012 роком - до 201,566 тис. одиниць.

За даними інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting, продажі нових автомобілів в Україні в січні 2014 року збільшилися порівняно з січнем 2013 року на 4,29% - до 10,95 тис. штук.

Автомобільний ринок України, включаючи обсяг реєстрацій операцій з легковими і комерційними автомобілями, у 2013 році порівняно з 2012 роком скоротився на 4,5% - до 347 тис. одиниць.

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