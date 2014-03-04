У Львові до річниці з дня народження Тараса Шевченка пустять ретро-поїзд

У Львові 5 березня 2014 року, до 200-річчя з дня народження видатного українського поета і письменника Тараса Шевченка, курсуватиме екскурсійний ретро-поїзд, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

«Гостей та мешканців Львова запрошують в подорож ретро-поїздом. Ця подія присвячена 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Паровоз Л-3535 з двома пасажирськими вагонами відправиться в подорож 5 березня о 10:00 зі станції Львів-Головний», - йдеться в повідомленні.

Ретро-поїзд курсуватиме за таким маршрутом: головний залізничний вокзал - станція Підзамче - парк «Знесіння» - станція Личаків - парк «Знесіння» - станція Підзамче.

Поїзд вирушить зі станції Львів-Головний о 10:00, завершить екскурсійну прогулянку на станції Підзамче о 13:06 і повернеться назад о 13:36.

Як уточнили УНІАН у прес-службі Львівської залізниці, цей захід ініціює Львівська міська рада, а Львівська магістраль надасть рухомий склад.

"Як інформує Львівська міська рада, під час подорожі можна буде не тільки ознайомитися з інженерними залізничними пам'ятками Львова, але і помилуватися мальовничими краєвидами ландшафтного парку «Знесіння» і прослухати твори Кобзаря", - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) в лютому 2014 року запускала ретро-поїзд, що курсував щосуботи - 8, 15 і 22 лютого, а також у День святого Валентина - 14 лютого.

ПЗЗ у 2013 році перевезла Києвом в екскурсійному ретро-поїзді 2290 пасажирів.