Придніпровська залізниця у лютому відремонтувала 764 вантажні вагони

Про це повідомили у прес-службі залізниці.

Зокрема, з них Придніпровська залізниця капітально відремонтувала 16 вагонів, решта 748 вагонів пройшли деповський ремонт.

За даними прес-служби, у зазначений період у вагонному депо Батуринське і Нижньодніпровськ-Вузол відремонтовано по 140 вагонів у депо Мудроване - 115, Пологи - 103, Джанкой - 137, Мелітополь - 68, П'ятихатки - 51, Верхівцеве та Запоріжжя-Ліве - по 5 вагонів.

Як повідомляв УНІАН, у спеціалізованих вагоноремонтних депо придніпровської залізниці у 2013 році було відремонтовано 11,8 тис. вантажних вагонів.

Наприкінці 2011 року Укрзалізниця визначила базові ремонтні депо для державних компаній, на баланс яких з початку 2012 року передані вантажні піввагони українських залізниць. Ці заходи були прийняті для створення обладнаних спеціалізованих вагоноремонтних депо, концентрації фінансового і кадрового потенціалів з метою утримання у належному стані парку вантажного рухомого складу.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.