Українцям додали три потяги до березневих свят

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в період підвищеного попиту на пасажирські перевезення на березневі свята призначила три додаткові поїзди, які з'єднують столицю з Ужгородом, Івано-Франківськом та Миколаєвом, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, "Укрзалізниця" призначила наступні поїзди: № 207/208 за маршрутом Київ - Ужгород, який вирушатиме зі столиці 7 і 9 березня, а з Ужгорода 8 та 10 березня; № 217/218 сполученням Київ - Івано-Франківськ, який вирушатиме з Києва 7 і 9 березня, а з Івано-Франківська 8 та 10 березня; № 209/210 за маршрутом Київ - Миколаїв, який вирушатиме зі столиці 7 і 11 березня, а з Миколаєва 6 і 10 березня.

"На всі рейси додаткових поїздів відкрито попередній продаж квитків. Квитки можна придбати в залізничних касах та через онлайн-систему "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua", - повідомили в прес-службі.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.