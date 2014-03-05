ЄБРР продовжить фінансування дорожніх проектів Укравтодору

Про це повідомив старший банкір ЄБРР Марк Магалецький.

«У нас встановилися справді партнерські відношення з Укравтодором і його нинішнім головою Євгеном Прусенко. В цілому ми позитивно оцінюємо роботу з "Укравтодором", адже вони повністю виконують свої зобов'язання в рамках наших домовленостей. Тому, звичайно ж, фінансування дорожніх проектів буде продовжено», - заявив пан Магалецький.

Заява банкіра було зроблено у зв'язку з початком нового сезону ремонтних робіт, які через відсутність бюджетних коштів та можливих кадрових змін знаходяться під загрозою зриву.