У депо Каховка за 13 років відремонтували 1,3 тис. пасажирських вагонів

Працівники пасажирського вагонного депо станції Каховка Одеської залізниці (Одеська залізниця) в період з 2001 по 2013 роки відремонтували 1 300 вагонів, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, в депо було капітально відремонтовано 1 100 вагонів, а з продовженням терміну служби - 141 вагон; деповський ремонт пройшли 59 вагонів.

Згідно з повідомленням, ремонт здійснюється у восьми основних ремонтних цехах: з ремонту колісних пар та роликових підшипників, автозчепних пристроїв, редукторно-карданних приводів і візків, холодильного обладнання, гальмового обладнання, гасителів коливань, електрообладнання та акумуляторних батарей.

Крім того, під час проведення ремонтних робіт в депо Каховка організовано власне виробництво близько 200 найменувань запчастин, які депо також може виробляти у разі потреби для інших підприємств Одеської залізниці.

Як відзначили в прес-службі, колектив вагонного депо станції "Каховка", який налічує 534 людини, постійно нарощує обсяги з ремонту плацкартних і купейних вагонів, раніше працівники освоїли ремонт вагонів-ресторанів, а також переобладнання вагонів-ресторанів в міжобласні, вагони-тренажери і вагони-лабораторії.

Також повідомляється, що з початку 2014 року в даному пасажирському вагонному депо капітально відремонтовано 16 вагонів.

"Колектив депо сумлінно працює над вдосконаленням ремонту і модернізації пасажирських вагонів для забезпечення комфорту і безпеки перевезення пасажирів залізничним транспортом... Всі відремонтовані вагони мають сучасний інтер'єр - матеріали і комплектуючі відповідають сучасним пожежним та санітарно-гігієнічним вимогам", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, вагоноремонтні підприємства Одеської залізниці у 2013 році відремонтували 8 289 вантажних вагонів, що менше показника 2012 року на 5,6%, проте на 24% більше плану.

У 2013 році Одеська залізниця відвантажила і перевезла на 1% більше вантажів, ніж у 2012 році - близько 30 млн тонн, а також відремонтувала і модернізувала 591,9 км шляхів і 31 залізничний переїзд.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить територією Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.