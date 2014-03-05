Придніпровська залізниця зменшила перевезення вантажів на 5,5%

Зокрема, Придніпровська залізниця перевезла у внутрішньому сполученні 10,22 млн тонн вантажів, а в експортному - 6,69 млн тонн.

У лютому поточного року Придніпровська магістраль завантажила 8,31 млн тонн вантажів, із них у внутрішньому сполученні 5,06 млн тонн, в експортному - 3,25 млн тонн.

За даними прес-служби, в лютому ПЗ перевезла у внутрішньому сполученні наступні види вантажів: залізної та марганцевої руди - 2,7 млн тонн, кам'яного вугілля - 1,3 млн тонн, чорних металів - 178,8 тис. тонн, будівельних вантажів - 151,3 тис. тонн, продовольчих і збірних товарів - 146,9 тис. тонн, промислової сировини і формувальних матеріалів - 136,2 тис. тонн, коксу - 89,4 тис. тонн, цементу - 60,7 тис. тонн, нафти і нафтопродуктів - 43,2 тис. тонн, брухту чорних металів - 37,4 тис. тонн, зерна - 3,4 тис. тонн.

Також повідомляється, що в лютому Придніпровська магістраль відправила на експорт наступні види вантажів: залізної та марганцевої руди - 2 млн тонн, чорних металів - 859,8 тис. тонн, будівельних вантажів - 144 тис. тонн, продовольчих і збірних товарів - 142,3 тис. тонн, зерна - 70,2 тис. тонн, хімічних мінеральних добрив - 49,8 тис. тонн, коксу - 12,4 тис. тонн, промислової сировини і формувальних матеріалів - 3,2 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у січні-лютому 2013 року збільшила перевезення вантажів у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 4% - до 17,995 млн тонн.

ПЗ у 2013 році збільшила перевезення вантажів порівняно з 2012 роком на 2,1% - до 117,457 млн тонн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів.

Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.