«Укрзалізниця» в січні-лютому перерахувала до бюджетів і цільових фондів 1,8 млрд грн

Середня заробітна плата на залізницях України зросла до 3894 грн / УЗ

Про це повідомила УНІАН прес-служба відомства.

Зокрема, за вказаний період "Укрзалізниця" перерахувала до державного бюджету 464,2 млн грн, до місцевих бюджетів - 378,2 млн грн, до державних цільових фондів - 998 млн грн.

За даними прес-служби, за вказаний період середня заробітна плата на залізницях України зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року більш ніж на 18% - до 3894 грн.

"Це пов'язано з тим, що залізничникам минулого року у два етапи підвищували годинні тарифні ставки і посадові оклади - кожен раз на 5%, як передбачено фінансовим планом "Укрзалізниці", - підкреслили в прес-службі.

Крім того, з 1 січня 2014 року в черговий раз підвищилася на 5% заробітна плата для працівників галузі.

Також повідомляється, що у 2013 році серед галузей економіки за рівнем заробітної плати залізнична галузь посіла 11-е місце.

"Укрзалізниця" своєчасно і в повному обсязі здійснює сплату поточних податків та обов'язкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів, нарахованих за податковими деклараціями", - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» у 2013 році скоротила відрахування до державного бюджету і державних цільових фондів порівняно з 2012 роком на 7,3% - до 12,7 млрд грн.

Згідно з дослідженням Міністерства доходів і зборів, «Укрзалізниця» за підсумками 2012 року увійшла до п'ятірки найбільших корпоративних платників податків в Україні.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.