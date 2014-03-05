Кабмін затвердив фінплан Київського метрополітену зі збитками 725 млн грн

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план комунального підприємства "Київський метрополітен" на 2014 рік з очікуваним чистим збитком 724,91 млн. грн, повідомили в прес-службі метрополітену.

Згідно з повідомленням, доходи метрополітену передбачені у розмірі 1,03 млрд грн, витрати - 1,75 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, комунальне підприємство "Київський метрополітен" у 2013 році збільшило перевезення пасажирів порівняно з 2012 роком на 1,8% - до 536,2 млн. осіб.

У 2013 році Київський метрополітен збільшив чистий збиток порівняно з 2012 роком на 4,8% - до 362,1 млн. грн.

Довідка УНІАН. Київський метрополітен має 3 діючі лінії, сумарна експлуатаційна довжина якої становить близько 69 км. До послуг пасажирів 52 станції з трьома пересадковими вузлами. Парк пасажирських вагонів метрополітену становить 794 одиниці.

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