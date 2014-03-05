«Богдан» збільшив виробництво автомобілів майже в 5 разів

Один з найбільших українських виробників автомобілів - корпорація «Богдан» - у лютому поточного року наростила обсяги виробництва легкових автомобілів у 4,9 разу порівняно з лютим 2013 року - до 673 одиниць, повідомив УНІАН прес-секретар корпорації Сергій Красуля.

"Утім, компанія стурбована катастрофічно низьким рівнем завантаженості заводу і закликає новий уряд вжити невідкладних заходів для активізації роботи виробничих компаній, розробити дієві програми і закони, спрямовані саме на підтримку внутрішнього виробництва", - йдеться в повідомленні.

За словами Красулі, в січні завод традиційно працював у режимі планового техобслуговування виробничих ліній.

Прес-секретар корпорації також повідомив, що «Богдан» буде наполягати на наданні вітчизняному автомобілебудуванню статусу галузі пріоритетного розвитку економіки.

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Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. З кінця 2008 року корпорацію контролює менеджмент «Богдана» і група українських банків.

У даний час корпорація має два сучасних заводи: з виробництва легкових автомобілів у Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) та з випуску автобусів і тролейбусів в Луцьку потужністю 6 тис. штук.

«Богдан» 7 грудня 2013 року на заводі в Черкасах запустив лінію по виробництву легкових автомобілів JAC, почавши їх серійне виробництво.

Корпорація за підсумками 2013 року знизила обсяги виробництва автомобілів усіх видів на 99% порівняно з 2012 роком - до 6,773 тис. одиниць.