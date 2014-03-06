Час руху поїзда Київ - Трускавець скоротять майже на годину

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з 30 березня 2014 року має намір скоротити час руху поїзда №49 за маршрутом Київ - Трускавець майже на годину, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Для зручності пасажирів "Укрзалізниця скоригувала графік руху поїзда №49 Київ - Трускавець. Час перебування в дорозі зменшено на 48 хвилин", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, потяг, що з'єднує столицю України з Трускавцем, відправлятиметься з Києва о 21:06 і прибуватиме до Трускавця о 09:01, згідно з діючим графіком.

Водночас, до 30 березня цей потяг буде курсувати за графіком: вирушатиме з Києва о 20:18 и прибуватиме в Трускавець о 9:01.

Як нагадали в прес-службі, 15 лютого поточного року "Укрзалізниця" зменшила час в дорозі на 1 годину і 48 хв. поїзда №50 за маршрутом Трускавець - Київ, який відправляється з Трускавця о 20:10 і прибуває до столиці о 7:15.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в період підвищеного попиту на пасажирські перевезення на березневі свята призначила три додаткових поїзди, які з'єднують столицю з Ужгородом, Івано-Франківськом та Миколаєвом.

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Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.