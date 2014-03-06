Залізниці України в січні-лютому перевезли 53,5 млн тонн вантажів

Залізниці України в січні-лютому 2014 року завантажили 53,5 млн тонн вантажів, що відповідає показнику за аналогічний період минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, за вказаний період середньодобове навантаження суттєво скоротилася порівняно з аналогічним періодом 2013 року - на 0,7%, до 907,6 тис. тонн, а середньодобове кількість завантажених вагонів становило 14,15 тис. вагонів.

Експлуатаційний вантажообіг в січні-лютому скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,2% - до 33,1 млн. т/км нетто, в той час як транзитні перевезення збільшилися на 0,4% - до 6,19 млрд т/км

Пасажирооборот за звітний період склав 5,71 млрд пас./км, зокрема, у дальньому сполученні - 3,15 млрд пас./км, у приміському - 2,56 млрд пас./км.

За даними прес-служби, "Укрзалізниця" в січні-лютому відправила за розкладом 100% вантажних поїздів, з них 98,9% поїздів слідували за графіком.

Як повідомляв УНІАН, обсяг вантажів відвантажених і перевезених залізницями країни в січні 2014 року склав 32,68 млн тонн, що на 1,35% більше, ніж за аналогічний період 2013 року.

У 2013 році «Укрзалізниця» скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн, перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Відомство планує в 2014 році збільшити перевезення вантажів на 1,2% - до 447,006 млн тонн вантажів.

У 2013 році "Укрзалізниця" відправила за розкладом 100% вантажних поїздів і 99,4% пасажирських, за графіком слідували 98,8% вантажних поїздів і 97,6% пасажирських поїздів.