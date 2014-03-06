Керівник "Укрзалізниці" подав у відставку

Про це повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Сергій Болоболін прийняв рішення про відставку після спілкування з новим міністром інфраструктури України Максимом Бурбаком, який порекомендував прийняти таке рішення через політичну доцільність", - повідомили в прес-службі.

При цьому, як підкреслили в прес-службі, претензії до керівника відомства щодо виконання ним професійних обов'язків у Міністерства інфраструктури відсутні.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

Довідка УНІАН. Сергій Болоболін був призначений на посаду гендиректора "Укрзалізниці" в січні 2013 року.

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.