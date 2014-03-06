Фонд держмайна Криму змінив наглядову раду аеропорту "Сімферополь"

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Згідно з повідомленням, припинено повноваження голови наглядової ради Людмили Єльцової, а також членів наглядової ради Максима Шукаєва, Івана Ванханена, Віктора Чепурко і Євгена Плаксіна.

Головою наглядової ради обрано голову республіканського комітету з охорони навколишнього середовища Геннадія Нараєва. Його заступником призначений перший заступник голови Ради міністрів АРК Сергій Донич.

До того ж кількість членів спостережної ради збільшили з чотирьох до семи.

Згідно з повідомленням, новими членами було обрано депутата Верховної Ради АРК Олексія Тихомирова, голова республіканського комітету з транспорту і зв'язку Юрій Шевченко, заступник начальника головного управління Міністерства доходів і зборів в АРК Сергій Крюков, заступник голови фонду майна АРК Надія Кліпу, заступник начальника відділу корпоративного управління та банкрутства фонду держмайна АРК Наталя Сметанюк, голова профспілкового комітету аеропорту Олександр Волочай, заступник гендиректора з особливо важливих польотів аеропорту Микола Турків.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна Автономної Республіки Крим призначив виконуючим обов'язки голови правління - гендиректора міжнародного аеропорту «Сімферополь» Євгенія Плаксіна, який раніше обіймав посаду директора з виробництва аеропорту.

Довідка УНІАН. ПАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь» - провідне підприємство авіатранспортного комплексу АР Крим і один з найбільших аеропортів України. Аеропорт розташований за 11 км від міста Сімферополя.

Довжина злітно-посадкової смуги (ЗПС) становить 3706 метрів, що дозволяє приймати повітряні судна всіх типів (категорій A, B, C, D, E).

З аеропорту «Сімферополь» виконуються регулярні і чартерні рейси більш ніж в 70 міст України, СНД і далекого зарубіжжя.

Міжнародний аеропорт «Сімферополь» у 2013 році збільшив пасажиропотік на 8,1% порівняно з 2012 роком - до 1,204 млн пасажирів.

Аеропорт «Сімферополь» за підсумками 2013 року скоротив чистий прибуток у порівнянні з 2012 роком у 3,5 рази - до 16,56 млн грн з 57,461 млн грн в 2012 році.

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