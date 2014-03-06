На керівництво Укрзалізниці чиниться політичний тиск , - адміністрація

Про це сказано на офіційному сайті «Укрзалізниці»

Згідно розміщеної на сайті інформації, заяву про тиск на керівництво «Укрзалізниці» зробив начальник Головного управління кадрів та соціальної політики Укрзалізниці Михайло Головацький, якому надходять дзвінки від невідомих осіб з вимогами змусити керівників залізниць написати заяви про відставку.

« Хочу підкреслити , що залізнична галузь є стратегічно важливою для України , і очолювати її повинні професіонали , які мають значний досвід роботи в галузі та вагомий авторитет серед майже чотирьохсоттисячного трудового колективу», - цитує сайт «Укрзалізниці Головацького.

За словами начальника Головного управління кадрів, керівники залізниць і окремих її структурних підрозділів працювали в області десятиліттями , незважаючи на зміни урядів і президентів , і завжди залишаються поза політикою.

«Ми постійно боремося зі спробами політиків використовувати залізницю у скандалах та інтригах і завжди ставимо інтереси всього суспільства вище політичніх ігрищ. Процес , який відбувається зараз , можемо назвати рейдерством з політичних мотивів » , - повідомив Михайло Головацький .

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту ("Укрзалізниця") Сергій Болоболін подав заяву про відставку.

При цьому, як підкреслили в прес-службі, претензії до голови відомства щодо виконання ним професійних обов'язків у Міністерства інфраструктури відсутні. 27 лютого Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.