Південно-Західна залізниця запустить екскурсійний ретро-поїзд Києвом

Про це повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, ретро-потяг, до складу якого входить три вагони, а також вагон-ресторан, відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 14:23 і повертатиметься назад о 16:44.

"Екскурсія триває близько двох годин і супроводжується цікавими розповідями про історію та сьогодення Південно-Західної магістралі", - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у Львові 5 березня 2014 року, до 200-річчя з дня народження видатного українського поета і письменника Тараса Шевченка, курсуватиме екскурсійний ретро-поїзд.

Раніше Південно-західна залізниця запускала ретро-поїзд по Києву 5, 6 і 7 січня, 8 і 9 березня 2013 року, а также8, 14, 15, 22 лютого 2014 року.

ПЗЗ в 2013 році перевезла 2290 пасажирів Києвом в екскурсійний ретро-поїзді.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

Південно-західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.